Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень — до «B1» с «Ba3», прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.

«Понижение рейтинга отражает мнение Moody’s о том, что риск кризиса платежного баланса продолжает расти, а вместе с ним и риск дефолта по государственным долговым бумагам», — говорится в сообщении.

Moody’s полагает, что негативные изменения в области институциональной стабильности и эффективности политики Турции оказывают давление на доверие инвесторов, и это все сильнее перевешивает традиционные сильные стороны страны, включая ее диверсифицированную экономику и низкий уровень государственного долга.

Тем не менее, агентство отмечает, что прогноз по рейтингу может быть изменен на стабильный, если власти смогут представить и, что особенно важно, реализовать заслуживающую доверия и масштабную программу по устранению внешнего давления и созданию равновесия в экономике. «Значительная внешняя финансовая поддержка и политические меры, которые, вероятно, будут сопровождать ее, также окажут поддержку рейтингу», — добавляет агентство.

Minval.az