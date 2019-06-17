Корреспондент онлайн-издания «Медуза» Иван Голунов, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по произошедшим с ним событиям, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье адвокат журналиста, представляющий «Правозащиту Открытки», Сергей Бадамшин.

«Накануне были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним», — сказал Бадамшин.

По словам адвоката, следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому обвиняемым проходил Голунов, и которое в настоящее время ведет главное следственное управление столичного главка полиции.

«Оно осталось и расследуется с соответствующим оперативным сопровождением. В его рамках фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет. Подробности пока раскрывать не буду, чтобы не мешать следствию объективно разобраться в этой ситуации, в чем мы заинтересованы», — пояснил Бадамшин.

«По моей информации, сотрудники МВД различных структур принимают активные меры к установлению истины по делу и, на мой взгляд, показывают заинтересованность в его объективном разрешении. Хорошо, если они будут рассматривать ситуацию с Голуновым как системную проблему, а не как единичный случай — я бы как раз к этому их и призывал», — добавил адвокат.

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