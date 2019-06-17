Администрация бельгийского города Брюгге сообщила о том, что в ближайшее время разработает и примет ряд мер по борьбе с массовым туризмом, чтобы центр провинции Западная Фландрия не превратился в «Диснейленд». Об этом сообщает газета Express.

— Чрезмерная популярность крошечного средневекового Брюгге у туристов может сделать его таким же загруженным, как «Диснейленд», — приводит издание слова мэра города.

Глава администрации европейского населённого пункта уточнил, что необходимо контролировать количество путешественников и при этом стремиться к «качественному» туризму, когда посетители приезжают в город на несколько дней.

По мнению мэра, одна из главных проблем Брюгге — это туристы-«однодневки», которые приезжают на день и не остаются ночевать, а значит, не поддерживают материально туриндустрию города. Большинство таких путешественников прибывают из Брюсселя и Парижа.

Также среди анонсированных мер числится сокращение количества круизных лайнеров, которые входят в порт Зебрюгге. Если сейчас в город ежедневно пребывает около пяти водных судов, то их число планируется сократить до одного-двух в сутки. При этом график их стоянки будет изменён и в большинстве случаев перенесён с выходных на будние дни.

Minval.az