Министры стран G20 по экологии и энергетике договорились создать первую в мире международную структуру, которая позволила бы сократить пластиковый мусор, засоряющий мировой океан, отмечается в итоговом коммюнике встречи.

Как сообщает РИА Новости, каждая страна должна будет выработать свои меры борьбы и регулярно докладывать в новую структуру о результатах.

При этом в коммюнике не приводятся конкретные цифры сокращения пластикового мусора.

Встреча министров стран «двадцатки» по вопросам энергетики и экологии проходила в японском городе Каруидзава 15-16 июня.

Minval.az