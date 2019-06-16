Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших в своём роде, однако для противостояния новейшим российским истребителям типа Су-57 ему нужна серьёзная модернизация. Самолёты сравнили аналитики The National Interest.

Авторы материала считают, что истребители F-15C, которые составляют половину всех истребителей ВВС США, в скором времени могут списать из-за возраста. В то же время истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 превосходит многие иностранные аналоги по маневренности и вооружению.

Как отмечается в материале, компания Lockheed Martin разрабатывает модуль Legion, который позволил бы обнаруживать созданные с использованием стелс-технологий самолёты. Оснащённый таким модулем F-15C теоретически смог бы увидеть Су-57 и нанести удар.

— Однако Су-57 выживут после первоначального залпа, F-15C будут в невыгодном положении по сравнению с необычайно маневренными российскими истребителями, — признаёт автор.

После этого преимущество перейдёт к Су-57, и шанс на выживание пилотов американского истребителя будет зависеть только от их профессионализма. Аналитики уверены, что F-15C нуждается в серьёзной модернизации и установке новых вооружений. Однако при подобном усовершенствовании в бою будут уничтожены оба самолёта, считают в National Interest.

Minval.az