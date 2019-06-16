Группа ультраправых националистов в Норвегии организовала акцию с призывом к запрету ислама в стране.

Акция прошла в поселке Драммен в 45 километрах рот столицы Осло, где компактно проживают мусульмане.

Как сообщает «Анадолу», лидер группы “Прекратите исламизацию Норвегии” Анна Братен демонстративно бросила на землю копию Корана и озвучила оскорбления в адрес мусульман.

Братен заявила, что исламу нет места в Норвегии и призвала власти уничтожить все копии Корана в стране.

Лидер ультранационалистов попыталась разорвать копию Корана, но вмешалась полиция и она успела лишь бросить книгу о землю.

Представитель МВД Норвегии Инге Лансруд сообщил агентству NTB, что вслед за озвучиванием провокационных высказываний в адрес мусульман, акция была запрещена.

Схожие провокации в отношении мусульман имели место в соседних Дании и Финляндии.

Лидер ультраправого датского движения Stram Kurs Расмус Палудан в мае сжег копию Корана в квартале, где проживают мусульмане.

А лидер правой финской партии Suomen Kansa Ensin Марко де Вит в ходе предвыборной компании в Европарламент разорвал копию Корана на глазах у избирателей.

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