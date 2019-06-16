Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты в двух городах Саудовской Аравии, сообщает телеканал Al-Maseera.

По его данным, атаке подверглись воздушные гавани в городах Абха и Джизан. Между тем, как сообщает телеканал Al Jazeera, военные Саудовской Аравии заявили, что им удалось перехватить ракетный снаряд, выпущенный в направлении Абхи.

Отметим, что 12 июня хуситы подвергли аэропорт города Абха ракетному обстрелу. По информации аравийской коалиции, снаряд попал в зал прилета, причинив материальный ущерб. Пострадали 26 человек.

Minval.az