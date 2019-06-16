В ответ на инцидент в Оманском заливе, где на этой неделе были атакованы два нефтяных танкера, британские власти направят в регион около сотни военнослужащих морской пехоты Королевских Вооруженных сил.

Ссылаясь на источники из числа военных, газета Sunday Times пишет, что для защиты военных кораблей Соединенного Королевства из подразделения морской пехоты 42-го батальона специального назначения сформируют группу быстрого реагирования, которая будет дислоцирована в Персидском заливе

Данное решение было принято в «условиях, когда Иран и западные страны близки к конфликту», отмечают журналисты.

Стоит отметить, ранее британские власти разделили позицию Вашингтона и также заявили о том, что практически не сомневаются в ответственности Ирана за инцидент в Оманском заливе.

Minval.az