Сотрудники правоохранительных органов разогнали митинг «желтых жилетов» в Тулузе с помощью слезоточивого газа. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Bleu.

Согласно сообщению, около 2 тыс. демонстрантов собрались во второй половине дня в районе бульвара Страсбург в Тулузе на не санкционированный местной префектурой митинг.

Однако спустя несколько минут после начала акции,  прибывшие отряды полиции применили слезоточивый газ и разогнали демонстрантов. В настоящее время в городе мобилизованы значительные силы правоохранительных органов для предотвращения возможной новой акции.

Minval.az