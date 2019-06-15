Сотрудники правоохранительных органов разогнали митинг «желтых жилетов» в Тулузе с помощью слезоточивого газа. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Bleu.

Согласно сообщению, около 2 тыс. демонстрантов собрались во второй половине дня в районе бульвара Страсбург в Тулузе на не санкционированный местной префектурой митинг.

Однако спустя несколько минут после начала акции, прибывшие отряды полиции применили слезоточивый газ и разогнали демонстрантов. В настоящее время в городе мобилизованы значительные силы правоохранительных органов для предотвращения возможной новой акции.

Les forces de l’ordre dispersent la manifestation des gilets jaunes juste après son départ de Jean Jaures #GiletsJaunes #Toulouse #Acte31 pic.twitter.com/rBPPepv9wO — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) June 15, 2019

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