США продлили исключения из санкций на поставки энергоносителей из Ирана для Ирака. Об этом заявил представитель Госдепартамента Соединненых Штатов.

Срок исключений увеличен на 120 дней, рассказал РИА Новости представитель ведомства в субботу.

По его словам, эта мера призвана помочь Ираку бороться с последствиями нехватки электроэнергии.

«Мы продолжаем работать с Ираком, чтобы положить конец его зависимости от иранского природного газа и электроэнергии и повысить его энергетическую независимость», — подчеркнул собеседник журналистов. Он уточнил, что в дальнейшем планируется сделать Ирак «свободным от пагубного иранского влияния».

Ранее США вводили такие исключения в декабря 2018 года и в марте 2019 года.

В ноябре 2018 года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. При этом несколько стран получили «разрешение» в виде исключения закупать нефть у Ирана. Помимо Ирака, в этом списке оказались Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Тайвань, Южная Корея и Турция.

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