В северной и центральной части Индии зафиксировали самую продолжительную жару в истории. По словам пресс-секретаря Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Анши Прийи, температура уже месяц не опускалась ниже 40 градусов, передает CNN.

При этом известно о 36 смертях вследствие бедствия. При этом не исключается, что масштаб катастрофы может быть куда больше.

Ранее в Нью-Дели зафиксировали рекордную температуру в 48 градусов, а в городе Чуру температура перешла отметку в 50 градусов.

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