У Объединенных Арабских Эмиратов пока нет доказательств причастности того или иного государства к нападению на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян.

«На данный момент у нас еще нет достаточных доказательств причастности какого-либо государства к нападениям на танкеры вблизи побережья ОАЭ», — отметил министр, передает газета «Известия».

Он подчеркнул, что безопасность и стабильность на Ближнем Востоке может быть достигнута только при сотрудничестве всех стран региона.

«Мы живем в сложном регионе, обладающем многими ресурсами, будь то газ или нефть. Мы хотим, чтобы транспортировка этих ресурсов осуществлялась безопасно, чтобы гарантировать стабильность мировой экономики», — пояснил аль-Нахайян.

13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия предположительно из-за торпедной атаки. После взрывов на судах возникли возгорания. Моряков с Front Altair эвакуировала иранская сторона, экипаж японского танкера спас американский эсминец.

США и Великобритания в произошедшем обвинили Тегеран. В МИД Ирана назвали эти обвинения безосновательными.

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