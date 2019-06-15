В возрасте 96 лет умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Об этом сообщил в твиттере мэр Флоренции Дарио Нарделла.

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры», — написал мэр.

Дзеффирелли умер в своем доме в Риме. Его похоронят на кладбище Порте-Санте во Флоренции, сообщает телеканал «Дождь».

Франко Дзеффирелли — лауреат премии Британской академии кино и телеискусств (BAFTA), двукратный номинант на премию «Оскар». Кроме того, он пять раз получал национальную премию «Давид ди Донателло».

Дзеффирелли родился в 1923 году во Флоренции. Он учился в Академии изящных искусств, после чего поступил во Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры, но затем решил заниматься кино и театром. В 1946 году он переехал в Рим, став театральным художником и актером. Начиная с 50-х годов он выпустил театральные и оперные постановки в театрах Лондона, Милана, Нью-Йорка и других городов.

Его дебют как кинорежиссера состоялся в 1957 году с выходом фильма «Кемпинг». Дзеффирелли снял такие фильмы как «Укрощение строптивой» (1967), «Ромео и Джульетта» (1968), «Гамлет» (1990), «Джейн Эйр» (1996).