Россия предложит Южной Корее новую инициативу по решению кризиса на Корейском полуострове.

Предложения передаст глава МИД России Сергей Лавров, который планирует встретиться с коллегой из РК Кан Гён Хва в понедельник, 17 июня.

Предложения подготовлены Россией совместно с Китаем на основе «дорожной карты» 2017 года, передает телеканал «РЕН ТВ».

«В интересах дальнейшего углубления координации намерены предметно обсудить с южнокорейскими коллегами ряд перспективных шагов, предлагаемых Россией и Китаем в новой совместной инициативе — плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова«, — говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.

Отмечается, что предложенная «дорожная карта» в предварительном порядке уже была «положительно оценена другими партнерами».

Для урегулирования ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове РФ и Китай предлагали КНДР прекратить испытания в обмен на прекращение военных учений США и Южной Кореи. Также предполагаются переговоры Вашингтона и Пхеньяна.

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