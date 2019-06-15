Миллиардеры могут купить все, что им заблагорассудится – они могут позволить себе наслаждаться жизнью. И некоторые из них тратят немалые суммы в надежде продлить это удовольствие навечно. Иными словами, они хотят купить себе бессмертие или, по крайней мере, возможность прожить как можно дольше. Вот пять способов, с помощью которых миллиардеры пытаются это сделать, пишут «Детали».

Лекарства против старения

Некоторые богатые люди вкладывают огромные суммы в создание «таблетки от старости». Один из них – Джефф Безос, основатель всемирно известной компании «Амазон». Он жертвует средства компании «Юнити» из Калифорнии, которая занимается разработкой препаратов, замедляющих старение организма и, в частности, тормозящих деление клеток, способствующих потере зрения. Питер Тиль, основатель платежной системы PayPal, также спонсирует эти разработки. Еще в 2016 году он заявил: «Большинство болезней являются следствием старости. В возрасте 30 лет вероятность заболевания раком составляет 1:1000, а в возрасте 80 лет – 1:10. Разумеется, мы должны продолжить попытки создать лекарство от рака, но можно и попытаться найти способ остановить старение организма. Так мы сможем остановить рак». Компания «Юнити» уже собрала более 166 млн. долларов на продолжение своих разработок.

Внедрение в мозг электронного чипа

Владелец производителя космической техники SpaceX Илон Маск решил, что путь к бессмертию лежит через внедрение в мозг электронного чипа. Он надеется, что это поможет ему дожить, по крайней мере, до 2100 года. Над созданием чипа работает созданная самим Маском компания «Нейролиник». Миллиардер считает, что человечество сможет пережить революцию, вызванную созданием искусственного интеллекта только путем объединения с электронными устройствами. По его расчетам, спасти людей может только слияние с грядущим искусственным разумом, а сделать это помогут вживление в мозг электронных чипов. Каждый обладатель компьютерного мозга станет гением.

«Конечная цель «Нейролинка» – объединение с искусственным разумом и создание нового типа интеллекта, независимого от всех правительств и крупных компаний», — объясняет Маск.

Спастись от Апокалипсиса

Конец света может наступить по-разному. Это может произойти в результате краха мировой экономики и воцарившейся вслед за этим анархии. А может быть, конец человечеству придет вследствие столкновения Земли с крупным метеоритом. Богатые люди готовятся к апокалиптическому развитию событий. Они покупают себе острова и строят ядерные бункеры. В Кремниевой долине обсуждают и другие способы выживания в случае вселенской катастрофы. Недавно журнал «Нью-Йоркер» опубликовал интервью с Ларри Холлом, генеральным директором программы «Дома, которые уцелеют». Это проект строительства 15 роскошных вилл, которые должны устоять и в случае ядерного взрыва.

В 2008 году Холл за 300 тысяч долларов купил целый остров. Вместе с несколькими другими состоятельными людьми он вложил в свой проект еще 20 млн. Дом, в котором можно пережить ядерную войну, Холл продает за 3 млн. долларов.

Самым популярным районом для приобретения дальних островов являются окрестности Новой Зеландии и Океания. Даже основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг присоединился к этой моде. Он купил себе остров в окрестностях Гавайев.

Переливание свежей крови

Это, возможно, звучит фантастически, но некоторые компании (в обмен на круглую сумму, разумеется) готовы обеспечить вам постоянный приток свежей крови. Они предлагают вводить вам внутривенно кровь молодых людей в возрасте 16-25 лет в расчете на то, что это затормозит старение организма. Заинтересованность в этой услуге выражают не только пенсионеры, но и те, кому исполнилось лишь 35. Питер Тиль из PayPal недавно дал понять, что идея переливания свежей крови кажется ему перспективной и он уже инвестировал свои средства в компании, занимающиеся ее реализацией.

Таких компаний в последние годы появилось немало. В своей рекламе они утверждают, что переливание крови молодых людей позволяет успешно бороться с потерей памяти, рассеянным склерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже с посттравматическим синдромом. Вместе с тем, американское Управление по надзору за качеством медикаментов и пищевых продуктов предупреждает, что никаких научно подтвержденных доказательств эффективности этого метода не существует. Влияние притока свежей крови на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рак и рассеянный склероз пока не исследовано. Влияние свежей крови на способность к усвоению новой информации и улучшение памяти было опробовано на подопытных животных. Эти эксперименты принесли вполне положительные результаты. Но то, как происходит аналогичный процесс у людей, пока еще не стало предметом полноценного исследования. Поэтому утверждения, что переливание крови молодых людей действительно помогает затормозить процесс старения и избавить вас от различных заболеваний, пока остаются бездоказательными.

Загрузить мозг в интернет

Предприниматель Сэм Альман – один из 25-ти человек, которые выложили кучу денег, чтобы их внесли в лист ожидания компании NETCOME. Этот старт-ап предлагает загрузить ваш мозг в виртуальное облако, что в будущем позволит полностью его восстановить. Главная проблема – для того, чтобы это сделать, вас нужно убить. Сразу же после этого ваш еще продолжающий жить мозг нужно извлечь из черепной коробки и подвергнуть компьютерной расшифровке. Это означает, что в большинстве стран, где эвтаназия является незаконной, проделать подобную операцию не представляется возможным. Кроме того, компания пока не разъяснила, каким образом человеческий мозг будет загружаться в сеть и храниться на ее сервере. Представители фирмы обещают представить решение этой проблемы до 2024 года.

Minval.az