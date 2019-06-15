В своей автобиографии «Бесспорная правда» чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, как чуть не избил голливудскую звезду Брэда Питта, застав его в постели со своей женой Робин Гивенс.

Это произошло в конце 80-х годов прошлого века, написала «Газета.ru». Боксер утверждает, что актер дрожал от страха и умолял его не бить.

Тайсон хотел сохранить брак, который распался через год, но жена продолжала ему изменять, уточнило агентство Nation-News.

Сама Робин утверждает, что неприятного инцидента никогда не было. Она подчеркнула, что Брэд Питт никогда не стал бы умолять о снисхождении, потому что у него есть достоинство.

Экс-жена Тайсона, которая сумела после побоев при разводе отсудить у него огромное поместье и десять миллионов долларов, утверждает, что боксер мог видеть ее в машине с актером, который ее как-то подвозил. Она также добавила, что не читала книгу Майка Тайсона.

Minval.az