Руководство Гонконга услышало людей, которые вышли на улицу протестовать против поправок в законопроект об экстрадиции. Было принято решение приостановить рассмотрение нововведений. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на источники.

Центральные власти Китая провели совещание, в ходе которого было принято решение отложить рассмотрение поправок в закон из-за много тысячных протестов.

Издание подчеркнуло, что во время совещания обсуждалась лишь приостановка рассмотрения документа. О полной отмене закона речи не шло.

Сотни тысяч жителей Гонконга 9 июня вышли на акцию протеста, чтобы не допустить принятия закона об экстрадиции. Если это документ одобрят то, власти автономии смогут выдавать подозреваемых в тех или иных преступлениях даже тем странам, с которыми нет договоренностей об экстрадиции. В их числе Тайвань, Макао и материковая часть Китая.

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