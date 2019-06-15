Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассекретило общую смету расходов лунной миссии 2024-го года, сообщает CNN.

«От 20 до 30 миллиардов долларов потребуется NASA в дополнение к среднегодовому бюджету агентства, чтобы реализовать эту амбициозную программу», — заявил директор агентства Джим Брайденстайн.

NASA планирует отправить экипаж на Луну к 2024 году, после того, как вице-президент Майк Пенс бросил вызов ускорить миссию. Согласно официальному сообщению, в составе команды будет двое людей: мужчина и женщина. Женщины еще не высаживались на Луне.

В NASA планируют обеспечить быструю доставку космонавтов на Луну, а также их длительное пребывание на спутнике. Планируется, что миссия продлится до 2028 года. К подготовке привлечены более 3 200 компаний из всех штатов США.

Белый дом уже запросил $1,6 млрд в дополнение к бюджету NASA на 2020 год ($21 млрд). Как пояснил Брайденстайн, эта сумма является лишь «авансом» для лунной программы. Он не уточнил, как именно будут потрачены эти деньги.

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