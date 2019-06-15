США обеспокоены планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации и главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, сообщается на сайте ведомства.

Американская администрация посчитала поездку Воронкова неуместной в связи с «беспрецедентной репрессивной кампанией, которая идет в Синьцзяне по отношению к уйгурам, этническим казахам, киргизам и другим мусульманам». Ортэгус также отметил, что подобные действия Воронкова «ставят под угрозу репутацию ООН и доверие к организации в том, что касается антитеррористической деятельности и защиты прав человека».

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