Правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в полном составе уходит в отставку. Об этом сказал во время брифинга по итогам Национального политического совета Демократической партии Владимир Чеботарь, сообщает Newsmaker в пятницу, 14 июня.

По его словам, Демократическая партия Молдовы не отказывается от идеи проведения досрочных выборов и считает их единственным выходом в сложившейся ситуации.

«Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной», – сказал Чеботарьи добавил, что у ДПМ есть план, как сделать так, чтобы «партии, которые создали коалицию, могли законно получить руководство над правительством».

Как подчеркнул Чеботарь, Демпартия остается единой командой и готова работать эффективно и на благо граждан.

Minval.az