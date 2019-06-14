Турция не оставит без ответа провокации армии Башара Асада на северо-западе Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Стамбуле перед отлетом в Душанбе.

По словам турецкого лидера, Анкара даст четкий ответ на обстрелы наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе.

Эрдоган также назвал неприемлемым продолжение обстрелов и бомбежек зоны деэскалации с применением запрещенных фосфорных боеприпасов, а также бочковых бомб.

«Анкара не будет сидеть сложа руки и учтет призывы местного населения» , — цитирует Эрдогана «Анадолу».

Президент Турции также раскритиковал США за провал договоренностей по району Мюнбич на севере Сирии.

«Наш стратегический партнер в лице США не сдержали обещаний по Мюнбичу. Ожидаемые шаги не предприняты, однако это не означает, что Анкара откажется от планов по данному району. Турция готова к реализации мер по Мюнбичу» , — пообещал Эрдоган.

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