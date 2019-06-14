Анкара не приемлет отговорок российской стороны о том, что режим Башара Асада не прислушивается к России как к стране-гаранту по Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию на северо-западе Сирии.

«Мы не может принять подобных отговорок», — цитирует его «Анадолу».

Чавушоглу привлек внимание к обстрелу одного из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Чавушоглу подчеркнул, что радикальные группы в Идлибе появились по вине режима Башара Асада. «Эти радикальные группы вместе с вооружением прибыли на северо-запад Сирии из Восточной Гуты, Хомса и Хамы. Сегодня Башар Асад атакует Идлиб под предлогом наличия групп, которые сам же эвакуировал на северо-запад Сирии», — пояснил Чавушоглу.

Minval.az