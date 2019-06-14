Корпорация Huawei начала тестирование собственной мобильной операционной системы (ОС) HongMeng. Ее разработка ведется с другими китайскими технологическими компаниями, пишет Global Times.

По словам источника издания, вместе с Huawei в разработке участвуют Tencent, дочерние компании BBK (Oppo и Vivo), Xioami и другие компании. По результатам первых тестов выяснилось, что китайская ОС работает на 60 процентов быстрее Android. Также инсайдеры сообщают, что Huawei смогла отгрузить миллион смартфонов с ОС HongMeng, однако не указывается, поступили они в продажу или нет.

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