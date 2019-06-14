Ученые Университета Арканзаса успешно протестировали лазер, который способен уничтожать раковые клетки, путешествующие по кровеносным сосудам. Технология позволяет предотвратить метастазирование — возникновение вторичных опухолевых очагов, делающих заболевание трудно излечимым. Об этом пишет издание Science Alert.

Дефектные клетки поглощают лазерный свет более интенсивно, чем здоровые ткани. В результате они накапливают большее количество теплового излучения и в конечном итоге разрушаются. По словам исследователей, с помощью данного метода им удалось уничтожить до 96 процентов опухолевых клеток. Хотя подобные разработки уже существуют, новое устройство способно сканировать литр крови за час, что гораздо быстрее аналогов.

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