В Кремле не увидели ничего особенного в том, что на церемонии вручения президентом России госнаград в среду в первом ряду сидела дочь одного из лауреатов — пианиста Николая Луганского — в футболке «Я/мы Иван Голунов».

«Конечно, было замечено, она сидела на первом ряду», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, заметил ли президент футболку.

«Но в этом нет ничего такого, говоря по-русски, поэтому здесь нет повода для вопроса», — продолжил Песков.

Он заметил, что на наряде дочери пианиста «не было никаких противозаконных надписей, поэтому здесь нет поводов для каких-то вопросов или каких-то изумлений».

Как сообщалось, журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения государственных премий в Кремль в футболке с надписью «Я/мы Иван Голунов», которая стала тиражироваться после выхода газет «РБК», «Коммерсантъ» и «Ведомости» с этим лозунгом на первой полосе.

Minval.az