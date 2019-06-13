На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд из-за отмены указов Петра Порошенко.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Заявителем стал Андрей Василенко, который подал иск в Кассационный административный суд.

Он требует признать противоправным указ Зеленского от 10 июня, который отменил его назначение в Верховный совет правосудия по квоте предыдущего главы государства. Указ Зеленского также отменял назначение в ВСП Михаила Исакова.

Отмечается, что 12 июня Высший совет правосудия опубликовал сообщение, в котором отмечалось, что Исаков и Василенко написали заявление об отпуске без сохранения зарплаты.

Порошенко назначил Василенко и Исакова членами ВСП 13 мая, когда уже были объявлены результаты выборов президента Украины, победу на которых одержал Зеленский.

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