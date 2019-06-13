Миллиардер Роман Абрамович пожертвовал $5 млн Еврейскому агентству для Израиля («Сохнут») — организации, занимающейся помощью с репатриацией в Израиль и борьбой с антисемитизмом, пишет The Jerusalem Post. Представитель Абрамовича подтвердил РБК эту информацию.

Бизнесмен сделал пожертвования из-за роста антисемитских настроений в Европе, США и других частях света, говорится в статье газеты. «Восхищен решительностью Романа Абрамовича в борьбе с антисемитизмом и благодарю его за взнос в адрес Еврейского агентства и его усилий по обеспечению безопасности евреев по всему миру», — заявил председатель «Сохнут» Ицхак Герцог.

Газета Israel Hayom пишет, что это самый большой взнос, который организация когда-либо получила от одного донора на борьбу с антисемитизмом.

Minval.az