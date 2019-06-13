Иран пока не планирует работать над собственным ядерным оружием, однако если он этого захочет, то США не помешают этому.

Об этом заявил в четверг духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые проходят в Тегеране.

«Мы против ядерного оружия, и моя фетва [распоряжение духовного лица] запрещает его разработку. Однако вы должны знать, если мы захотим получить ядерное оружие, США ничего не смогут с этим поделать», — приводит агентство Fars слова Хаменеи. Поэтому, по мнению духовного лидера Ирана, заявления Вашингтона по этому вопросу не имеют смысла.

Minval.az