Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг в четверг критике письмо и.о. министра обороны США Патрика Шанахана о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких летчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Стиль письма Шанахана неприемлем. Турция уже купила у России системы ПВО С-400. Такими письмами невозможно заставить Турцию отказаться от принятых ею ранее решений», — сообщил в эфире телеканала NTV министр на пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Анкаре.

Minval.az