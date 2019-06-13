В Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера, сообщили иранские и арабские СМИ.
Установлено, что это Front Altair (который ходит под флагом Маршалловых островов) и Kokuka Courageous (Панама).
Позже стало известно, что экипажи эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщило Рейтер со ссылкой на четыре торговых источника и источник на корабле.
Спасательную операцию провел Иран, 44 человека доставлены на территорию этой страны, передает IRNA со ссылкой на источник.
Представитель сингапурской компании-оператора Kokuka Courageous BSM Ship Management рассказал агентству, что корпус судна поврежден с правого борта, танкер покинул 21 член экипажа, один из них получил легкие ранения, ему оказана первая помощь.
«Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности», — добавил он.
Среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин.
К расследованию подключилась организация «Морские торговые операции Великобритании» (UKMTO).