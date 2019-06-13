Сара Нетаньяху, жена израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, должна выплатить в израильскую казну эквивалент почти 14 тысяч евро за заказ дорогостоящих блюд. Соответствующее соглашение между Сарой Нетаньяху и генпрокуратурой страны было достигнуто в среду, 12 июня. Об этом сообщает DW.

Как следует из обвинительного заключения, Нетаньяху преднамеренно воспользовалась неосведомленностью сотрудников канцелярии премьера.

В обвинении говорится, что с 2010 по 2013 годы Сары Нетаньяху десятки раз заказывала дорогие блюда общей суммой 43 тысячи евро, хотя в доме политика работал личный повар, чьи услуги оплачивались из госбюджета. Деньги на оплату еды были получены из канцелярии премьер-министра.

Жена израильского премьера неоднократно заявляла о своей невиновности. Ее адвокаты указывали, что еда заказывалась третьими лицами «вопреки желанию Сары Нетаньяху», а к услугам повара прибегали только по официальным поводам, но не для личных нужд семейства Нетаньяху. Надзорные службы еще в 2015 году сообщали о высоких расходах в семействе премьер-министра.

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