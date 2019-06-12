Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции «Армия FM» официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

«Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение— отодвинуть свою глубину от местного населения», — сказал Ильницкий.

По его словам, план операции разрабатывало руководство бригады вместе с высшим командованием.

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