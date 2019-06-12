Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в «Твиттере» был взломан, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Хакеры и раньше его взламывали. В этот раз в аккаунте появились странные фразы: «Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi» и «Vk mho cucumber uovunpniophvoui».

«Аккаунт был взломан. Сейчас контроль восстановлен», — цитирует сообщение пресс-службы Интерфакс.

У Медведева есть англоязычный аккаунт. Там появляются переводы того, что вышло в русской версии. А 12 июня появились два сообщения под публикацией посла Ирака в России Хайдара Мансура Хади с набором латинских букв. Позже эти твиты были удалены.

Странные фразы из аккаунта Медведева заметили другие пользователи «Твиттера» и стали подшучивать над премьером.

Дмитрий Медведев молодец

Политик, лидер и cucumber pic.twitter.com/7v3V3W84tu — Tema Melnikov (@Tema_molodec) 12 июня 2019 г.

Над премьером пошутили даже в московском издании, поставив «Твиттер» Медведева в контекст массовых задержаний на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Это не первый случай взлома «Твиттера» Медведева, который известен своей любовью к общению в интернете и гаджетам.

В первый раз «Твиттер» Медведева взломали в августе 2014 года хакеры из «Анонимного интернационала» (он же «Шалтай-Болтай»).

В микроблоге тогда появились провокационные сообщения: «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства…», «Давно хотел сказать! Вова! Ты не прав» и другие. Сотрудникам пресс-службы Медведева понадобился час, чтобы пресечь такие публикации.

В апреле 2013 года злоумышленникам удалось временно получить доступ к учетной записи в соцсети «ВКонтакте».

По подсчетам ТАСС, совокупная аудитория Медведева в «Фейсбуке», «Инстаграме», «Твиттере» и «ВКонтакте» составляет более 12 млн подписчиков.

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