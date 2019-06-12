Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в среду отозвали иск против премьер-министра республики Никола Пашиняна с требованием о защите чести и достоинства.

Cторона защиты второго президента заявила, что осталась удовлетворена разъяснениями противоположной стороны, а недавнее заявление премьера республики, послужившее причиной иска, не относилось к Роберту Кочаряну.

«После того, как адвокаты Никола Пашиняна заверили, что заявление премьер-министра, ставшее причиной подачи иска, не относились к нашему подзащитному, мы решили забрать иск», — в беседе с журналистами сказал один из адвокатов второго президента Айк Алумян. Его слова приводит интернет-сайт rusarminfo.ru.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время одного из публичных выступлений заявил о том, что «нельзя говорить о неприкосновенности бывших президентов, если они обвиняются в организации убийств». После этого экс-президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против главы правительства с требованием защиты чести и достоинства.

Minval.az