Крейг Хикс, обвиняемый в убийстве трех студентов-мусульман в городке Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) в 2015 году, признал свою вину.

Как сообщает «Анадолу», 50-летний подсудимый отрицал свою причастность к преступлению на протяжении всех четырех лет расследования. По словам Хикса, он хотел признать себя виновным с самого начала, но адвокат посоветовал ему не делать этого, чтобы избежать смертной казни.

На судебном заседании присутствовали родственники и друзья жертв.

Ранее окружной прокурор Сатана Дерберри постановила заменить требование о высшей мере наказания для Хикса пожизненным тюремным заключением. Она пояснила, что это необходимо для того, чтобы ускорить судебный процесс.

Крейгу Хиксу были предъявлены обвинения в убийстве в феврале 2015 года трех студентов-мусульман (23-летнего Дих Шадди Бараката, его 21-летней жены Юсор Мухаммед и ее 19-летней сестры Разан Мухаммед Абу-Салха) в их доме в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина. Все они скончались на месте преступления от огнестрельных ранений в голову.

Хикс является последователем движения «Атеисты за равноправие». Убийца регулярно размещал на своей странице в социальной сети атеистические публикации. На одной из фотографий в Фейсбук он запечатлен с заряженным пистолетом в руках.

Позже следствие пришло к выводу, что причиной убийства стало то, что погибшие были активными членами мусульманской общины.

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