Депутаты национального парламента Киргизии создали в среду комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

«Предложение о создании комиссии было озвучено в ходе заседания, в настоящее время комиссия сформирована и в ближайшее время приступит к работе», — заявил сотрудник пресс-службы. По его словам, в ее состав вошли представители всех парламентских фракций.

В соответствии с киргизским законодательством экс-президент может быть лишен статуса неприкосновенности, если две трети из 120 народных избранников подпишут и направят в Генеральную прокуратуру соответствующее заявление. Весной 2019 года киргизский парламент внес поправки в закон «О гарантиях деятельности президента», в соответствии с которыми бывшие руководители государства в отдельных случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Поводом для решения парламентариев о создании комиссии послужило выступление Атамбаева 8 июня на митинге в Бишкеке, во время которого он обвинил депутатов в отсутствии воли, полном подчинении президенту республики и назвал их «сопливыми».

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-президент стал инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Однако полтора года назад Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.

За полтора года в Киргизии по подозрению в коррупции арестованы несколько лиц из ближайшего окружения Атамбаева, в том числе два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных экс-чиновников.

Minval.az