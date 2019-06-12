Попытка нового военного переворота пресечена в Судане, задержаны 68 офицеров-заговорщиков, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

«Попытка переворота против Переходного военного совета пресечена в Судане. Шестьдесят восемь офицеров находятся под следствием», — сообщает канал.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

Minval.az