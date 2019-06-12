Государственное новостной агентство «Saudi Press Agency» сообщает, что сегодня один из аэропортов Саудовской Аравии подвергся атаке, осуществленной с территории соседнего Йемена повстанцами-хуситами.

Уточняется, что целью злоумышленников стал аэропорт, обслуживающий город Абха в юго-западной части консервативного королевства. В результате нападения, нацеленного на ангары с военными самолетами, травмы разной степени тяжести получили 26 человек.

Как известно, именно Саудовская Аравия возглавляет международную коалицию, которая противодействует повстанцам в Йемене, пытаясь вернуть власть законному правительству. Между тем, хуситы получают поддержку от Ирана. Продолжительный конфликт в Йемене привел к критическому ухудшению гуманитарной ситуации в стране.

Minval.az