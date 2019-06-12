Инженер Тоби Маккартни (Toby McCartney) изобрел способ создания дорог из перерабатываемого пластика. По словам Маккартни, его технология может решить сразу две задачи — улучшить качество дорог и решить проблему пластиковых отходов. Компания Маккартни по производству дорожного покрытия MacRebur находится в Шотландии. Об этом сообщает BBC.

Чтобы изготовить материал для строительства дорог, работники добавляют перерабатываемый пластик в асфальтовую смесь. Из пластика предварительно изготавливают гранулы, которые производитель называет MR6. Они заменяют битум — продукт переработки нефти, из которого на 10% состоит обычный асфальт и который используют для затвердевания смеси. В MacRebur обещают, что технология позволяет прокладывать на 60% более прочные дороги, которые служат примерно в 10 раз дольше. «Процесс абсолютно такой же, как смешивание асфальта традиционным путем, но без добавления битума», — заявил один из работников завода.

Основатель компании отказывается полностью раскрывать состав инновационного дорожного покрытия, который знают только он и двое друзей — сооснователей компании. Он сравнил этот подход с тем, который практикуют создатели газированного напитка родом из Шотландии «Айрн-Брю». Известно, что лишь три человека в мире обладают информацией о составе напитка — создатели компании Робин и Джули Барр, а также один из членов правления.

Маккартни благодаря своему изобретению стал одним из победителей конкурса для британских предпринимателей Virgin Media Business VOOM — 2016, организованного компанией Virgin Media Buisiness миллиардера Ричарда Брэнсона. Он получил финансирование в размере 50 тыс. фунтов. К марту 2017 года, то есть через девять месяцев после основания и с четырьмя сотрудниками на полном рабочем дне, компания зарегистрировала оборот в 160 тыс. фунтов.

Маккартни решил заняться исследованием рационального применения пластика, после того как узнал, что в школе его дочь спросили, что живет в океане. Она ответила: «Пластик». «Я не хочу, чтобы моя маленькая девочка росла в мире, где сложилось такое положение вещей», — заявил Маккартни в интервью BBC. Идея использовать пластик для строительства дорог пришла к нему после того, как в Индии он увидел, что местные жители пытаются бороться с неровными дорогами, вставляя в выбоины пластик и поджигая его. Первой дорогой компании с применением разработанной технологии стала дорога к дому Маккартни. Сегодня дороги MacRebur проложены в графстве Камбрия в Англии.

По данным организации по переработке пластиков RECOUP, из 1,5 млн тонн перерабатываемых пластиковых отходов в Великобритании в 2015 году было переработано только 500 тыс. тонн. Участники рынка, согласно результатам опросов, связали это с незнанием потребителей того, какие предметы могут быть переработаны, а также с тем, что местные власти не оказывают услуг по переработке.

Материал предоставлен проектом «+1»

Minval.az