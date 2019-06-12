Мессенджер WhatsApp сообщил, что начнет подавать в суд против пользователей и компаний, которые занимаются автоматической или массовой рассылкой сообщений. Об этом сообщается в блоге WhatsApp.

Судебные иски начнут подавать с 7 декабря 2019 года. В компании объяснили, что намерена принимать «юридические меры» в связи со «злоупотреблениями» и нарушителями условий предоставления услуг.

В WhatsApp отметили, что им удалось обнаружить и заблокировать «миллионы аккаунтов» из-за злоупотреблений. При этом «некоторые компании» пытаются обойти системы, которые отслеживают нарушения. «Поэтому в дополнение к техническим ограничениям мы также подаем иски в суд против отдельных пользователей или компаний», — говорится в сообщении.

Minval.az