Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа.

«У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили — и вы можете отчетливо это видеть — предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США; о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах», — цитирует агентство Bloomberg слова Болтона на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal.

При этом Болтон не стал обсуждать собственную позицию по ряду вопросов, которая не совпадала с мнением президента США Дональда Трампа или госсекретаря Майка Помпео.

«Я являюсь советником по нацбезопасности, но не принимаю решений в области национальной безопасности», — сказал Болтон.

Отмечается, что речь, в частности, идет о различных позициях Трампа, Помпео и Болтона по проблеме Ирана.

В то время, как Трамп был настроен оптимистично и считал, что «Иран вскоре захочет поговорить», Болтон выступал за смену режима. Помпео, бывший глава ЦРУ, также придерживался жесткой позиции по отношению к Ирану, но он заявлял, что его цель состоит не в том, чтобы искать противостояния с Ираном или добиваться смены режима извне. Помимо этого, в администрации США шли споры вокруг Северной Кореи.

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