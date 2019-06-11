Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.

Кроме того, с журналиста сняли электронный браслет. «Устройство снято в связи с отменой меры пресечения», — сказал РИА Новости представитель ФСИН.

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— Я надеюсь, что никто больше не окажется в такой ситуации, как я. Чувствую себя нормально, мне нужно немного времени прийти в себя. Вероятно, мне придётся очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие и веру в меня, — заявил Голунов «Лайфу» сразу после выхода на свободу.

Репортёр подчеркнул, что продолжит заниматься своей работой. По словам Голунова, ему нужно время, чтобы всё осознать. Пока журналисту сложно ответить на вопрос о том, будет ли он подавать в суд с требованием компенсировать моральный вред.

— Компенсацией морального ущерба будет то, если никогда больше не будет таких преследований, — отметил Голунов.

Журналист @meduzaproject Иван Голунов освобожден из-под ареста и едет домой. С него сняли электронный браслет pic.twitter.com/iWwHdu7v9J — DW на русском (@dw_russian) 11 июня 2019 г.

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