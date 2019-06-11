Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон и китайский художник Ай Вэйвэй посетили основателя WikiLeaks в британской тюрьме.

Об этом сообщает Lancashire Telegraph.

По информации издания, Джон Шиптон и Ай Вэйвэй прибыли в тюрьму Белмарш во вторник, 11 июня.

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