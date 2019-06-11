Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон и китайский художник Ай Вэйвэй посетили основателя WikiLeaks в британской тюрьме.
Об этом сообщает Lancashire Telegraph.
По информации издания, Джон Шиптон и Ай Вэйвэй прибыли в тюрьму Белмарш во вторник, 11 июня.
Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон и китайский художник Ай Вэйвэй посетили основателя WikiLeaks в британской тюрьме.
Об этом сообщает Lancashire Telegraph.
По информации издания, Джон Шиптон и Ай Вэйвэй прибыли в тюрьму Белмарш во вторник, 11 июня.
Дата: 2019/06/11 22:04
Раздел: Мир
Просмотров:
44
Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники,
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытаются распространить
Сотрудник »Туран ТВ» Вугар Нифтиев, действующий во Франции, был депортирован из Германии. По сообщению Report, журналист В.Нифтиев, обратившийся с
Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам прочитать новую книгу о нем, которую написали его знакомые.
Все соглашения между Турцией и Россией по поставкам комплекса С-400 осуществляются в срок согласно договоренностям.
В Нахчыване прошел основной этап азербайджано-турецких тактических учений »Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой.
Самым дорогим брендом в мире стал американский Amazon. Его стоимость за год возросла до 315 миллиардов долларов.
Детский фонд ООН UNICEF призвал усилить борьбу против детского труда.
Телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что финансист и миллиардер Джордж Сорос использовал свое богатство, чтобы внедрить радикальную идеологию.