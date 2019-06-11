Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», — заявил министр.

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Генерал-майор полиции Андрей Пучков, начальник УВД по западному округу Москвы, может быть уволен. Об этом Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом, заявил он. Также он обратится к Путину с просьбой уволить генерал-майора Юрия Девяткина — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Колокольцев добавил, что уверен в необходимости защиты прав любого гражданина «независимо от профессиональной принадлежности».

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