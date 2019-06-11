Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам прочитать новую книгу о нем, которую написали его знакомые.

«Только что вышла новая книга: «The Real Deal, My Decade Fighting Battles and Winning Wars With Trump» («Отличная сделка. Мои десять лет битв и побед с Трампом»). Она замечательная. Она написана двумя людьми, которые очень умны и хорошо меня знают: Джорджем Сориалом и Дэмиеном Бейтсом, в отличие от книг (о нем), где автор и понятия не имел, кто я», — написал он в твиттере.

«Получайте удовольствие (от чтения)!» — добавил Трамп.

Сориал проработал в Trump Organization свыше десяти лет и покинул компанию в 2017 году, чтобы посвятить себя работе над этой книгой. Бейтс — журналист и редактор.

Книга появилась в продаже в США во вторник.

Minval.az