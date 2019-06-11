Детский фонд ООН UNICEF призвал усилить борьбу против детского труда. Во всем мире 152 млн мальчиков и девочек (почти каждый десятый ребенок) вынуждены работать, чтобы помочь выжить своей семье, при этом почти половина этих детей (73 млн) трудятся в опасных или грабительских условиях, говорится в заявлении UNICEF, обнародованном во вторник, 11 июня в Кельне, по случаю отмечаемого 12 июня Всемирного дня борьбы с детским трудом.

Больше всего детей вынуждены трудиться в Африке (72 млн), на втором месте — страны Азии (62 млн ). Детский труд встречается практически во всех секторах экономики, однако 7 из 10 детей работают в сельском хозяйстве.

UNICEF призвал правительства, гражданские общества и предприятия энергичнее бороться с причинами детского труда — нищетой, отсутствием шансов на получение образования и дискриминацией девочек.

Детский фонд ООН констатировал сильное сокращение числа работающих детей за последние десятилетия — с 246 млн в 2000-м до 152 млн в 2016 году, однако отметил, что в последнее время темпы снижения замедлились. «Если снижение числа работающих детей будет продолжаться нынешними темпами, то и в 2025 году во всем мире будут работать 121 млн мальчиков и девочек», — говорится в заявлении UNICEF.

Minval.az