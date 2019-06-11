Телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что финансист и миллиардер Джордж Сорос использовал свое богатство, чтобы внедрить радикальную идеологию.

«Люди не понимают, в какой степени Джордж Сорос успешно переделывает эту страну, а они должны понимать», — заявил Карлсон.

Карлсон указал на избрание окружного прокурора Филадельфии в качестве доказательство влияния Сороса.

«В Филадельфии Сорос поддержал Ларри Краснера, и уровень убийств там самый высокий за последние десять лет», — сказал Карлсон, передает онлайн-издание «Газета.ру».

Другой прокурор заявил, что прокуратура финансируется Соросом и обвинил его в попытке радикализации и покупки выборов окружного прокурора.

Он назвал действия Сороса нелегитимными и антидемократическими.

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