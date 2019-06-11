В Турции в районе города Бандырма провинции Балыкесир туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии четыре человека погибли и еще 49 – получили ранения. Об этом сообщает NTV во вторник, 11 июня.

Дорожно-транспортное происшествия произошло на шоссе Бандырма – Чанаккале. Трое людей погибли на месте, еще один человек – после госпитализации.

На месте аварии работало большое количество сотрудников аварийных служб и правоохранителей.

Известно, что 38 пострадавших доставили в государственную больницу Бандырмы, восемь – в Генен и троих – в Эрдек.

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