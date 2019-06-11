Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую продали за рекордные 450 миллионов долларов, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает Artnet.com со ссылкой на два источника.

По состоянию на 26 мая, яхта Serene находилась в Красном море возле египетского курорта Шарм-эль-Шейх, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию кораблей.

Газета The New York Times в марте сообщила об исчезновении картины «Спаситель мира» после ее продажи на аукционе Christieʼs в 2017 году. Издание отмечало, что полотно планировали выставить в филиале Лувра в Абу-Даби, но этого не произошло. В Christieʼs сообщили, что передали картину ее владельцу, не раскрывая его имени. По данным NYT, произведением владеет Мухаммед бин Салман.

Картину «Спаситель мира» в 2017 году продал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, отмечает «Медуза». Сам бизнесмен приобрел ее в 2013 году за 127 с половиной миллионов долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Рыболовлев подал в суд на Бувье, заявив, что тот продал полотно на 40 миллионов долларов дороже, чем купил сам.

Картина «Спаситель мира», по мнению экспертов, была написана ориентировочно в 1500 году. В XVIII веке полотно пропало, а в 1900 году его продали как работу одного из последователей да Винчи. После реставрации 2007 года несколько экспертов заявили, что «Спасителя мира» написал сам художник. При этом эксперты в Лувре по-прежнему считают картину мастерской да Винчи, а не одного художника.

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