Инфляция в Венесуэле с начала 2019 года превысила 900%, сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

«Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная (с января этого года – ред.) – 905,6%», – сказал он.

В годовом выражении (исчисляемом с июня прошлого года) рост цен оказался на уровне в 815 000 процентов.

Напомним, в августе прошлого года в Венесуэле началась деноминация. С купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту – суверенный боливар – к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене на нефть.

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